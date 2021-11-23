Адвокат Моргенштерна ответил на обвинения Бастрыкина в торговле наркотиками

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после того, как председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. В разговоре с «Лентой.ру» правозащитник добавил, что подчиненные Бастрыкина могут воспринять его слова как призыв к действию.

Глава СКР заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в социальных сетях. Жорин отрицает данное обвинение.

«Что мы думаем, как будем реагировать, здесь имеет второстепенное значение — важнее, как на это отреагируют подчиненные Бастрыкина. Как бы они не восприняли это в качестве призыва к действию. Очевидно, что Моргенштерн не торгует наркотиками — это не его поле деятельности. Но то, что сказал Бастрыкин, вызывает недоумение. Может, его неправильно информировали», — ответил правозащитник.

Ранее Бастрыкин заявил, что ЕГЭ нужно отменить, так как он является пыткой для молодежи. Также на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» председатель СКР призвал возродить советскую школу образования.