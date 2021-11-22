Московский концерт Моргенштерна потребовали отменить

Организация «Ветераны России» потребовала отменить концерт рэпера Алишера Моргенштерна в Москве, запланированный на 26 ноября. Об этом сообщает News.ru.

Представители организации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину, столичному прокурору Денису Попову, в МВД и МЧС, а также к главе московского управления Роспотребнадзора Елене Андреевой, попросив проверить целесообразность и законность проведения концерта Моргенштерна в клубе Gipsy.

Руководитель «Ветеранов России», 42-летний Ильдар Резяпов назвал заведение «скандальным ночным клубом», который «известен неоднократными нарушениями законодательства в сфере пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, противопожарной безопасности, а также коронавирусных ограничений». «Родительское сообщество возмущено творчеством Моргенштерна. Ему отказывают выступать во многих городах России. Со своей стороны хочу добавить: его виновность в пропаганде паразитирующего образа жизни и наркотиков доказана в суде. Это недопустимо в развитии будущего молодого поколения», — заявил он.

Ранее в ноябре стало известно, что Следственный комитет России вновь изучит творчество Моргенштерна на наличие в нем пропаганды наркотиков. Речь идет о клипе на песню Pablo. Летом хип-хоп-исполнителя оштрафовали за пропаганду наркотиков на 100 тысяч рублей за треки «Розовое вино 2» и Family.

В сентябре противники Моргенштерна призвали отменить его концерт в Казани.