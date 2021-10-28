Основатель Versus Battle назвал беспределом ситуацию вокруг Моргенштерна

Основатель площадки рэп-баттлов Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, назвал ситуацию вокруг высказывания хип-хоп-артиста Моргенштерна о Дне Победы беспределом. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Все уже говорят, что хотели бы, чтобы Победа символизировалась в выдаче старикам и ветеранам квартир, достаточного количества денег, а не вот этих вот флажков, которые мы видим каждый год. Абсурд полный, пытаются всем показать, что следят за всем, тотальный контроль. Отвратительно — что ситуация с Дудем (блогера признали виновным в пропаганде наркотиков — прим. «Ленты.ру»), что ситуация с Моргенштерном. Просто беспредел», — высказался Тимарцев.

Основатель Versus Battle также выразил надежду, что на 23-летнего рэпера не заведут уголовное дело по статье о реабилитации нацизма: «Думаю, до уголовного дела ситуация не дойдет. Где он оправдывает нацизм?»

В одном из последних интервью для журналистки Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. Позже глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю московского управления СКР Андрею Стрижову провести проверку в отношении высказывания Моргенштерна.