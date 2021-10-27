Признанный певцом года Олег Газманов высмеял популярность Моргенштерна

Ставший лучшим эстрадным певцом 2021 года Олег Газманов высмеял популярность рэпера Моргенштерна. Слова 70-летнего артиста приводит KP.RU.

В ходе передачи на радио «Комсомольская правда» ведущий удивился, что по опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Газманова признали исполнителем года, когда в числе актуальных артистов, по его мнению, должен лидировать Моргенштерн. «Среди двенадцатилетних и тех, кто любит материться, — возможно, но Россия — огромная страна. Какой смысл ВЦИОМу что-то придумывать? Знаете, это как с либералами. Они говорили: "Вся страна за нас, смерть тиранам!", а потом посчитали — оказалось два процента. И тогда уже стали орать, что неправильно посчитали», — заявил Газманов.

На вопрос о секрете своего успеха Газманов ответил, что никогда не останавливался в работе и «всегда был в обойме». «У меня полно новых песен, только что два альбома вышло. Но музыкальные критики слушают Моргенштернов и Бузовых», — подытожил певец.

Ранее в октябре этого года стало известно, что 19 процентов граждан России назвали Олега Газманова лучшим эстрадным исполнителем 2021 года. Это показали результаты соответствующего опроса ВЦИОМ.