Газманов решил завершить музыкальную карьеру

Народный артист России, певец Олег Газманов заявил о решении завершить свою музыкальную карьеру. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В ходе беседы автор-исполнитель упомянул, что в данный момент гастролирует с программой «7:0 в мою пользу», приуроченной к 70-летнему юбилею, который он отметит 22 июля. «Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним», — добавил Газманов.

Он также отметил, что если и сделает подобное заявление, то точно не для привлечения публики на свои выступления. «С этим у меня и так все в порядке», — признался эстрадный артист.

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. Он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище, занимался научной деятельностью и ходил на судах в море, однако позже решил посвятить себя искусству. Второе образование Газманов получил в Калининградском музыкальном училище.

Свою музыкальную карьеру Газманов начал в группе «Атлантик», также он работал в таких группах, как «Синяя птица», «Визит» и «Галактика». Первая известность пришла к нему в 1987 году с песней «Люси», которую он исполнил с сыном Родионом. В начале 90-х годов Газманов начал выступать сольно и с своей группой «Эскадрон». Песни его авторства также поют многие звезды российской эстрады, среди которых — София Ротару, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов и другие.