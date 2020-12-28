Российский певец Дмитрий Маликов заговорил о завершении карьеры. Размышлениями на эту тему он поделился в YouTube-шоу «Личные связи».

50-летний артист сказал, что больше не хочет выступать на сцене, и назвал поп-музыку, по аналогии с поэзией, уделом молодых. Он согласился с тем, что настала пора уступить место новому поколению в музыкальной индустрии.

«Лично я нашел свое счастье и в детях, и в инструментальной музыке, и в фортепиано. Дети растут, и сегодняшние двадцатилетние будут слушать своих сверстников, даже если эта музыка не нравится их родителям», — рассказал Маликов. Исполнитель признал, что смена поколений в индустрии развлечений естественна и неизбежна.

В декабре артист объявил, что с начала пандемии коронавируса его доход упал на 80 процентов. Ранее Маликов за вечер с выступления получал от 15 до 20 тысяч евро, однако сейчас, по его словам, эта цифра стала гораздо меньше.