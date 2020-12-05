Маликов объявил о падении доходов на 80 процентов

Российский певец Дмитрий Маликов объявил, что с начала пандемии коронавируса его доход упал на 80 процентов. Слова исполнителя приводятся в выпуске YouTube-канала «Редакция» о том, как отмена концертов повлияла на артистов.

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Ранее Маликов за вечер с выступлением получал от 15 до 20 тысяч евро, однако сейчас, по его словам, эта цифра стала гораздо меньше. «И евро подрос, и рубль упал, и у людей сейчас сложная ситуация. Но я соглашаюсь на достаточно скромные условия, потому что это возможность заплатить мне, например, за месяц своему коллективу», — объяснил музыкант.

В ноябре заслуженный артист России Валерий Меладзе вновь пожаловался на трудности артистов из-за коронавируса, в частности, на отмену всех корпоративов. Перед этим он призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Однако позже Меладзе отказался от этой идеи и признался, что призывал к бойкоту «гипотетически» и просто «закинул удочку».