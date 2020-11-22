Заслуженный артист России Валерий Меладзе вновь пожаловался на трудности артистов из-за коронавируса в интервью Юрию Костину в программе «Личные связи», опубликованной на YouTube.

Певец отметил, что на данный момент отменены все корпоративы, несмотря на то, что их и так было немного. По его словам, многие артисты надеялись заработать хотя бы немного денег, однако теперь работы нет ни у кого. Он обратил внимание на то, что на корпоративах люди веселятся, а это само по себе является важной частью жизни, ради которой артисты работают.

«Нам не дали сейчас поработать. Но наверняка будут новогодние съемки, огоньки... Ну а если мы ответим так же? Возьмем и не снимемся в праздничных концертах. Лучше пусть те, кто эти указы выпускает, веселят всю ночь наш народ», — заявил артист.

Ранее Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Затем он отказался от этой идеи и признался, что призывал к бойкоту «гипотетически» и просто «закинул удочку».