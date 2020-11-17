Лоза раскритиковал Меладзе за выступления для пациентов с коронавирусом

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал певца Валерия Меладзе за выступления для пациентов с коронавирусом. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Лоза заявил, что в описываемых масштабах пандемии COVID-19 не существует. Участие эстрадных звезд в подобных мероприятиях, по мнению музыканта, увеличит панику среди населения.

«Вы даете надбавки за коронавирус, героев, сейчас Меладзе у вас будет петь, конечно, все будут болеть коронавирусом!», — возмутился артист в эфире радиостанции. По словам Лозы, «нельзя тащить всех в коронавирусные больницы».

Музыкант отметил, что «вирус есть», однако усомнился в существовании пандемии. «Рядом у шведов нет паники — нет пандемии», — рассказал артист.

По мнению Юрия Лозы, необходимо «спокойно следить за ситуацией». «Всех гриппозных записали в коронавирусные, потому что за коронавирус доплачивают. Уберите доплаты — не будет пандемии», — отметил музыкант.

17 ноября пресс-секретарь Валерия Меладзе Татьяна Николашина сообщила, что ему поступило несколько предложений из медицинских учреждений выступить в больницах. Ранее певец обращался с этой просьбой к врачам Москвы и Московской области.