Заслуженный артист России Валерий Меладзе захотел выступать в ковидных больницах. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Певец обратился к врачам Москвы и Московской области со словами: «Я хотел бы попросить у вас разрешения приезжать в ковидные отделения ваших больниц и прошу разрешить доступ в "красную зону"».

Исполнитель пояснил, что был бы рад морально поддержать медиков и пациентов. Он подчеркнул, что эта просьба не является попыткой самопиара. «Я хочу быть рядом, хочу помочь и применить свои силы, возможности и умения», — отметил он.

Ранее Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Затем отказался от идеи бойкотировать новогодние огоньки на телевидении, усомнившись в том, что этот протест будет популярен среди артистов. Эстрадный исполнитель признался, что призывал к бойкоту «гипотетически» и просто «закинул удочку».