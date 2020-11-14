Меладзе отказался от бойкота огоньков

Певец Валерий Меладзе отказался от идеи бойкотировать новогодние огоньки на телевидении, засомневавшись в том, что подобный протест может быть популярен среди артистов. Его слова передает издание «Подъем».

Эстрадный исполнитель признался, что призывал к бойкоту «гипотетически» и просто «закинул удочку». «Думаю, что, конечно, этого не произойдет, и большинство артистов пойдут и будут сниматься, потому что все соскучились по съемкам», — предположил он.

Меладзе добавил, что артисты не звери, чтобы «лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости». «Я лишь высказал свое возмущение», — подчеркнул певец, отметив, что его высказывание не поменяет ситуацию серьезным образом.

Ранее в субботу Валерий Меладзе призвал эстрадных звезд бойкотировать съемки в новогодних телевизионных программах. Артист заявил, что это поможет привлечь внимание граждан к работникам сферы развлечений, потерявшим работу из-за ограничений властей, введенных на фоне пандемии коронавируса. С ним частично согласился певец Лев Лещенко, также его поддержал продюсер Иосиф Пригожин.