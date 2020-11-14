Лещенко согласился с бойкотирующим «огоньки» Меладзе и призвал требовать денег

Певец Лев Лещенко, комментируя призыв своего коллеги Валерия Меладзе к бойкоту новогодних передач, заявил, что звезды не получают за участие в них деньги. Артист предложил потребовать оплату за выступления, его слова передает телеканал «360» в субботу, 14 ноября.

Лещенко согласился с тезисами бойкотирующего новогодние «огоньки» Меладзе, отметив, что при этом «есть смысл поставить вопрос по-другому». «Если телевизионные съемки проходят, так люди должны за это получать просто какие-то гонорары, вот и все», — пояснил он.

Ранее в субботу Меладзе призвал эстрадных артистов бойкотировать съемки в новогодних телевизионных программах, чтобы привлечь внимание граждан к музыкантам, потерявшим работу из-за ограничений властей, введенных на фоне пандемии коронавируса.