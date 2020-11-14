Раскрыта причина появления Трампа в фильме «Один дома 2»

Президент США Дональд Трамп появился в эпизоде фильма «Один дома 2» благодаря ультиматуму, поставленному съемочной группе. Об этом режиссер ленты Крис Коламбус рассказал изданию Insider.

«Он заставил нас взять его в картину», — подчеркнул кинематографист. По его словам, съемочная группа договорилась о съемках в лобби нью-йоркского отеля «Плаза», который в то время принадлежал Трампу. Они заплатили деньги за право работать в отеле, однако предприниматель заявил, что позволит им снимать, если они возьмут его в эпизод.

При монтаже картины Коламбус решил оставить Трампа в фильме, поскольку посчитал, что это понравится публике.

Помимо «Один дома 2» Трамп появляется в роли самого себя в таких фильмах 1990-х, как «Компаньон», «Любовь с уведомлением», «Маленькие негодяи», «Образцовый самец» и «Эдди», а также в сериалах «Секс в большом городе», «Принц из Беверли-Хиллз», «Непредсказуемая Сьюзан», «Крученый город» и «Няня». В 2017 году частое появление бизнесмена в кино объяснил актер Мэтт Дэймон.

Пользователям мультимедийного сервиса Okko, входящего в экосистему Сбера, уже с 10 ноября эксклюзивно в подписке доступна новая комедия «Как Надя пошла за водкой» с Евгением Цыгановым и Яной Трояновой. Фильм кинорежиссера Владимира Мирзоева доступен в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум»