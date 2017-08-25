Стивен Кинг лишил Трампа клоунов из мести

Американский писатель Стивен Кинг отомстил президенту США Дональду Трампу за то, что тот заблокировал его в Twitter. Соответствующий пост литератор опубликовал в своем микроблоге в пятницу, 25 августа.

«Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Так что я запрещаю ему смотреть "Оно" и "Мистер Мерседес". Никаких клоунов для тебя, Дональд», — написал Кинг.

О том, что американский президент забанил его в сети, литератор объявил в июне. «Трамп запретил мне читать его твиты. Возможно, мне придется покончить с собой», — заявил он.

«Мистер Мерседес» — детективный сериал, основанный на одноименном романе писателя. Мировая премьера состоялась 9 августа. Книга «Оно» про клоуна Пеннивайза была экранизирована дважды — Томми Ли Уоллесом в 1990 году и Андресом Мускетти, чья лента выйдет на экраны в сентябре. Какой именно проект Кинг запретил смотреть Трампу, не уточняется.

