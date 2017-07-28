В новом трейлере хоррора «Оно» клоуна из канализации показали еще ближе

Студия Warner Bros. опубликовала новый трейлер хоррора «Оно». Ролик выложен на YouTube-канале кинокомпании.

Видеозапись показывает жителей маленького американского города, в котором начинают пропадать дети. Зрителям снова представляют сцену с появлением в канализации жуткого клоуна, однако, в отличие от первого трейлера, теперь он снят более крупным планом.

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Клоун появляется в трейлере еще несколько раз, он пугает жителей. После этого группа подростков решает самостоятельно разобраться в ситуации и найти пропавших.

Лента режиссера Андреса Мускетти выйдет на экраны 8 сентября. Картина стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Обе работы основаны на одноименном романе Стивена Кинга.