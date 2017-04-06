Профессиональные клоуны испугались грядущего ремейка хоррора «Оно»

Профессиональные клоуны США выразили опасение, что новая экранизация романа Стивена Кинга «Оно» вызовет очередную волну «клоуноистерии» в Соединенных Штатах. Об этом сообщает The Independent в четверг, 6 апреля.

Так, клоун Роджер Фохас считает, что после премьеры фильма его перестанут приглашать на детские праздники. Он отметил, что посещаемость его страницы на сайте отзывов Yelp значительно снизилась после выхода трейлера ленты.

«Для клоунов это будет просто беда», — подчеркнул 42-летний артист Гуилфорд Адамс, уже 20 лет выступающий под сценическим псевдонимом Гилли. 33-летний клоун Мистер Ник также счел, что фильм ужасов уничтожит его бизнес.

Материалы по теме Не смешите меня Как кинематограф предугадал международную истерию вокруг клоунов

«Оно» — ремейк хоррора 1990 года. Обе ленты основаны на одноименном романе Кинга. В картине режиссера Андреса Мускетти рассказывается о том, как в маленьком американском городе начинают пропадать дети — их похищает жуткий клоун Пеннивайз. Трейлер «Оно» вышел 30 марта и набрал почти 200 миллионов просмотров за сутки с момента публикации.

В 2016 году по США и Великобритании прокатилась волна розыгрышей-нападений людей в клоунском гриме. В результате в американских магазинах приостановили продажу масок, а в «Макдоналдсах» от посетителей предложили спрятать Рональда Макдоналда.