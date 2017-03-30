Жуткий клоун вылез из канализации в трейлере ремейка «Оно»

Создатели хоррора «Оно» опубликовали в Twitter первый трейлер фильма. В картине режиссера Андреса Мускетти рассказывается о том, как в маленьком американском городе начинают пропадать дети — их похищает жуткий клоун Пеннивайз.

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В ленте снялись Билл Скарсгард («В космосе чувств не бывает»), Финн Вулфард («Очень странные дела»), Хавьер Ботет («Репортаж», «Выживший»), Николас Хэмилтон («Капитан Фантастик») и Меган Чарпентье («Мама», «Сверхъестественное»). Премьера картины намечена на 7 сентября.

«Оно» — ремейк фильма ужасов 1990 года. Обе ленты основаны на одноименном романе Стивена Кинга.