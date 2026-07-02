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Силовые структуры
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09:36, 2 июля 2026Силовые структуры

Молодая россиянка лишилась заработанных на диверсиях денег

Жительница Хабаровского края получила 14 лет за госизмену и серию диверсий
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Хабаровский краевой суд приговорил к 14 годам лишения свободы 20-летнюю местную жительницу, которая за два месяца совершила серию диверсий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов края.

Как установил суд, женщина в период с мая по июнь 2025 года совершила госизмену, поджоги оборудования транспортной инфраструктуры и средств связи, отмывание денег. В ходе расследования она полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Помимо реального срока, осужденной назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Деньги, которые она заработала преступным путем, взыскали в пользу государства.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Ростова-на-Дону Андрея Шиляева (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), намеревавшегося вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещенная в России террористическая организация).

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