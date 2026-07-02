Премьер-министр Украины назвала итоги массированного удара возмездия

Свириденко: Больше всего при массированной атаке возмездия пострадал Киев

Больше всего от массированного удара возмездия России по Украине пострадал Киев. Итоги озвучила премьер-министр постсоветской республики Юлия Свириденко, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Во время ночного нападения враг применил десятки баллистических ракет. Больше всего пострадал Киев», — отметила она.

Украинский военкор Богдан Мирошников подчеркнул, что главной особенностью массированного удара возмездия Вооруженных сил (ВС) России по Украине стало массовое применение реактивных дронов «Герань».

Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 2 июля. Как рассказали в российском оборонном ведомстве, атака осуществлялась с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного, морского базирования.