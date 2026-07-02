Украинский военкор назвал главную особенность массированного удара возмездия

Мирошников: Главной особенностью массированного удара стали реактивные «Герани»

Главной особенностью массированного удара возмездия Вооруженных сил (ВС) России по Украине стало массовое применение реактивных дронов «Герань». Об этом сообщает украинский военкор Богдан Мирошников в Telegram.

«Особенностью этой атаки, несомненно, является массовое применение реактивных "Шахедов" (...) Атака была сверхсложной», — написал он.

По словам военкора, количество выпущенных Россией ракет было близко к рекорду.

В ночь на 2 июля ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине. Удар наносился в качестве ответа на террористические атаки украинских войск по российской гражданской инфраструктуре.

