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09:32, 2 июля 2026Бывший СССР

Украинский военкор назвал главную особенность массированного удара возмездия

Мирошников: Главной особенностью массированного удара стали реактивные «Герани»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Главной особенностью массированного удара возмездия Вооруженных сил (ВС) России по Украине стало массовое применение реактивных дронов «Герань». Об этом сообщает украинский военкор Богдан Мирошников в Telegram.

«Особенностью этой атаки, несомненно, является массовое применение реактивных "Шахедов" (...) Атака была сверхсложной», — написал он.

По словам военкора, количество выпущенных Россией ракет было близко к рекорду.

В ночь на 2 июля ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине. Удар наносился в качестве ответа на террористические атаки украинских войск по российской гражданской инфраструктуре.

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