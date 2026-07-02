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07:12, 2 июля 2026Россия

Объявлено о массированном российском ударе возмездия по Украине

МО РФ: ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине. Об этом объявили в российском Минобороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, удар наносился с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного, морского базирования. Кроме того, военные использовали и ударные беспилотные летательные аппараты.

Отмечается, что удар наносился в качестве ответа на террористические атаки украинских войск по российской гражданской инфраструктуре.

Ранее в России заговорили о боях за Одессу — военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что контроль над городом станет фактором, который усилит российские переговорные позиции. По его мнению, Украину нужно вовсе лишить выхода к Черному морю.

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