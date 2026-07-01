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19:00, 1 июля 2026Россия

В России заговорили о боях за Одессу

Военэксперт Литовкин: Контроль России над Одессой усилит переговорную позицию
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

России следует расширить географию боев на Украине и продолжить спецоперацию уже на территории Николаевской и Одесской областей. Об этом заявил военэксперт Виктор Литовкин, его слова приводит «Газета.Ru».

Как говорит Литовкин, контроль над Одессой станет фактором, который усилит российскую переговорную позицию. По его мнению, Украину нужно вовсе лишить выхода к Черному морю.

Я думаю, что надо переходить в Николаевскую область, Одесскую область. Надо отрезать Украину от Черного моря. В этом будет наша переговорная позиция, когда отстанет несколько областей от Украины

Виктор Литовкин

Ранее первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что контроль над Одессой стал бы восстановлением исторической справедливости и ключом к Приднестровью. «Где-то в недрах российского Генштаба должен существовать план по освобождению Одессы», — заявил он.

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