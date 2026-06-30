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18:01, 30 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о судьбе Одессы

Депутат Журавлев: Возвращение Одессы к России стало бы актом исторической справедливости
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Контроль над Одессой стал бы восстановлением исторической справедливости и ключом к Приднестровью, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу освободить не только Донбасс, но и Новороссию. По его словам, это может быть шагом к возвращению Одессы.

«Где-то в недрах российского Генштаба должен существовать план по освобождению Одессы. Это было бы как минимум восстановлением исторической справедливости — русский город с Украиной всегда уживался плохо, стоял особняком, пока ему не устроили показательную казнь с сожжением людей в Доме профсоюзов. Отрезать киевский режим от Черного моря — стратегическая задача, которую не могли не обдумывать наши генералы, планируя СВО», — прокомментировал депутат.

Журавлев также добавил, что взятие Одессы под контроль — это ключ к Приднестровью, население которого всегда симпатизировало России.

Ранее Путин отверг предложение Украины ограничить зону боевых действий четырьмя регионами: Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Глава государства подчеркнул, что главная задача России — освобождение Донбасса и Новороссии.

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