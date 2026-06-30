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11:09, 30 июня 2026Россия

В словах Путина увидели шаг к возвращению Одессы

Военный эксперт Михайлов: Освобождение Новороссии — шаг к возвращению Одессы
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поставил задачу освободить не только Донбасс, но и Новороссию. Это шаг к возвращению Одессы, заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «Царьградом».

Ранее Путин отверг предложение Украины ограничить зону боевых действий четырьмя регионами: Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Глава государства подчеркнул, что главная задача России — освобождение Донбасса и Новороссии.

Михайлов признался, что слова президента вселяют большую надежду, так как отражают «мечту всего Русского мира» — вернуть Малороссию в полном составе. «Это Одесская область, Харьковская область, Николаевская, Днепропетровская, то есть до берега Днепра», — уточнил он.

Эксперт считает, что данное заявление напугало врагов Кремля, а попытки настроить граждан России против власти не принесли результата.

«Видимо, да, действительно, время настало. Мы убедились в том, что нас всегда везде обманывали. И сейчас верить никому нельзя, и наши главные союзники — армия, флот и народ. Поэтому буферная зона превратится в территорию Российской Федерации», — заключил Михайлов.

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