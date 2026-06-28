Путин ответил Киеву на предложение ограничить зону боевых действий

Путин оценил предложение ограничить зону конфликта, заявив, что РФ не будет спасать Киев

Президент России Владимир Путин заявил, что в планы РФ не входит спасение киевского режима. Так он ответил на предложение ограничить зону боевых действий в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Речь идет о об ограничении боевых действий только четырьмя территориями — Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Луганской Народной Республикой (ЛНР). Путин отметил, что это решение позволило бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) перебросить силы из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с отдельных участков государственной границы в четыре ранее упомянутых региона.

«В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. По его словам, переговоры должны состояться на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей; на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже; и, самое главное, реалий на земле.