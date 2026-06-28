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22:23, 28 июня 2026Россия

Путин ответил Киеву на предложение ограничить зону боевых действий

Путин оценил предложение ограничить зону конфликта, заявив, что РФ не будет спасать Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в планы РФ не входит спасение киевского режима. Так он ответил на предложение ограничить зону боевых действий в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Речь идет о об ограничении боевых действий только четырьмя территориями — Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Луганской Народной Республикой (ЛНР). Путин отметил, что это решение позволило бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) перебросить силы из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с отдельных участков государственной границы в четыре ранее упомянутых региона.

«В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. По его словам, переговоры должны состояться на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей; на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже; и, самое главное, реалий на земле.

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