«Ходячих мертвецов» пообещали показывать еще десять лет

Один из исполнительных продюсеров сериала «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead) Скотт Гимпл заявил, что новые серии будут выходить в эфир как минимум до 2030 года. Об этом сообщает The Independent.

«Мы постараемся выпускать его еще 20 лет. Комикс уже выходит почти столько, а я до сих пор с нетерпением жду каждого выпуска."Симпсонам" было уже и 26, и 27 лет, так что окей, вызов принят», — объяснил он, добавив, что многие актеры готовы оставаться в сериале дальше, несмотря на падение рейтингов.

Гимпл также рассказал о том, что создатели «Ходячих мертвецов» постоянно изобретают новые сюжетные линии, при этом сохраняя верность комиксам. «Это помогает нам продолжать создавать интересные серии каждый год», — сказал он.

«Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоялась 31 октября 2010 года. На данный момент на экраны вышло семь сезонов (всего 91 серия). Создатель — Фрэнк Дарабонт (Frank Darabont), известный экранизациями романов Стивена Кинга, в числе которых «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля».