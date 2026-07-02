Оставившего 50 российских домов без света террориста наказали

Молодой пермяк получил 7 лет за теракт и склонение знакомых к терроризму

Суд в Пермском крае вынес приговор 18-летнему юноше, который совершил теракт и склонял своих знакомых к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Как установил суд, с еще несовершеннолетним пермяком через мессенджер связался анонимный пользователь и предложил совершить преступление за деньги. Юноша согласился. По заданию куратора вечером 4 и 5 марта 2025 года он поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском городском округе при помощи легковоспламеняющейся жидкости. В результате около 50 домов в местном садоводстве остались без света.

Кроме того, с декабря 2024 года по март 2025-го подросток создал канал в мессенджере, куда пригласил трех своих знакомых. В этом канале он публиковал посты, побуждающие подписчиков к совершению терактов. За все свои преступления юноша получил семь лет колонии.

Ранее Хабаровский краевой суд осудил 20-летнюю местную жительницу, которая за два месяца совершила серию диверсий.