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09:37, 2 июля 2026Наука и техника

В России разработали учебный беспилотник УН-001

«Неолит» разработал аналог боевого беспилотника УН-001 для подготовки операторов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Дрон УН-001, который является аналогом боевого беспилотника, разработали в России. Изделие предназначено для эксплуатации в учебных центрах, сообщил генеральный директор НПО «Неолит» Виктор Лобанов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что сейчас операторов дронов готовят на боевых аппаратах. По словам представителя НПО, на один выпуск курсантов приходится 5-6 потерянных беспилотников. Поэтому организация разработала учебный УН-001, который выдерживает до 150 жестких посадок. Стоимость учебной машины сопоставима с ценой боевого беспилотника.

По словам Лобанова, применение УН-001 может снизить затраты на этапе первоначальной подготовки специалистов беспилотных систем. «Компания сознательно пошла на то, чтобы сделать тренировочный снаряд, а не хрупкий дорогой дрон, поэтому при жесткой посадке энергия удара гасится за счет деформации демпферов, а замена винта занимает считаные минуты», — сказал он.

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Опытная эксплуатация УН-001 проходила в трех учебных центрах — в Воронежской, Московской и Белгородской областях. По словам собеседника агентства, инструкторы подтвердили, что управляемость учебного аппарата идентична боевым дронам. Лобанов добавил, что «Неолит» готовит линию для серийного производства, а несколько региональных центров оставили предварительные заявки на изделия.

Ранее в июле в зоне проведения специальной военной операции заметили новую модификацию дрона-камикадзе «Молния». Дальность полета аппарата оценивают в сто километров.

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