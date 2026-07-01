Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:37, 1 июля 2026Наука и техника

В зоне СВО заметили новую «Молнию»

В зоне СВО заметили новый дрон «Молния» с дальностью 100 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Новую модификацию российского дрона-камикадзе «Молния» заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На изображениях можно заметить двухмоторный FPV-беспилотник неизвестной модели. Хвостовая часть фюзеляжа аппарата отличается от детали серийных «Молний-2». В качестве боевой части используют противотанковую мину ТМ-62. Характеристики и официальное название аппарата неизвестны.

Противник допускает, что дальность полета обновленного беспилотника составляет около ста километров.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В июне стало известно, что разведывательный дрон «Молния-Р» получил камеру с 120-кратным зумом. Аппарат самолетного типа построили на базе ударной «Молнии-2». «Молнии-Р» с длительностью полета 40 минут используют для работы в ближнем тылу противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Россию везут индийский бензин. Чем он отличается от российского и как его оценивают эксперты?

    Раскрыта загадка лесной поляны с жуткими звуками

    В Катаре завершились непрямые переговоры США и Ирана

    Россиян предупредили об опасности «королевы опухолей»

    Сборная Англии вырвала победу у ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

    В Союзе кинематографистов поддержали дополнительные меры в отношении зарубежного кино

    Стало известно о состоянии здоровья Николая Носкова

    На Украине рассказали о неуязвимости новых «Гераней»

    В Монако задержали иностранца по делу о теракте

    В сети обсудили фото 45-летней жены Басты в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok