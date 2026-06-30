Российская «Молния» получила камеру с 120-кратным зумом

Российский разведывательный дрон «Молния-Р» получил камеру с 120-кратным зумом

Разведывательный беспилотник самолетного типа «Молния-Р», который создали на основе ударного дрона «Молния-2», получил камеру с 120-кратным зумом. Об этом пишет «Красная звезда».

Старший оператор расчета беспилотника группировки российских войск «Центр» с позывным Шустрый отметил, что «Молния-Р» позволяет различить объекты с высоты нескольких километров. Длительность полета разведывательного дрона составляет 40 минут, а взлетная масса — около 12 килограммов. Отмечается, что «Молния-Р» несет две батареи, которые обеспечивают хорошую автономность. Еще одним отличием дрона-разведчика стали лыжи для посадки.

«Тяжелые "Орланы" летают глубоко в тыл противника. Коптеры типа Mavic работают непосредственно на переднем крае. "Молния-Р" занимает важнейшую золотую середину, обеспечивая контроль над ближним тылом противника», — сказал Шустрый.

Ранее в июне разработчик сообщил, что дрон-перехватчик «Молния-ПВО» зарекомендовал себя как эффективное средство против беспилотников противника.