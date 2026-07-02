Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:50, 2 июля 2026Спорт

Гол в матче Бельгии и Сенегала на ЧМ лишил россиянина 27 миллионов рублей

Гол в матче Бельгии и Сенегала на ЧМ-2026 лишил россиянина 27 миллионов рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Клиент букмекерской компании поставил 7,3 миллиона рублей на победу Сенегала над Бельгией в основное время матча 1/16 финала чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 3,70. В случае захода ставки выигрыш россиянина превысил бы 27 миллионов рублей.

Сенегал вел в матче со счетом 2:0. На 86-й минуте Ромелу Лукаку отыграл один мяч, а гол Юри Тилеманса на 89-й минуте восстановил равенство и лишил россиянина и выигрыша, и номинала ставки.

Матч прошел 1 июля. Основное время завершилось со счетом 2:2, а в концовке второго овертайма Бельгия реализовала пенальти и вышла в 1/8 финала турнира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал российский массированный удар возмездия

    Зоозащитники вступились за редчайших хищников-людоедов

    Продажи «АвтоВАЗа» взлетели

    Аэропорт Сочи вновь приостановил работу

    ВС России уничтожили выпускавшее дальнобойные ракеты для ВСУ предприятие

    Кличко высказался о массированной атаке на Киев

    Китайский Changan рекордно снизил цену на свой кроссовер в России

    Министр оценил идею увеличить майские праздники за счет новогодних

    Российское «Поле-31» подавит навигацию дронов

    79-летняя легенда Голливуда сообщил о борьбе с болезнью Альцгеймера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok