Гол в матче Бельгии и Сенегала на ЧМ лишил россиянина 27 миллионов рублей

Гол в матче Бельгии и Сенегала на ЧМ-2026 лишил россиянина 27 миллионов рублей

Клиент букмекерской компании поставил 7,3 миллиона рублей на победу Сенегала над Бельгией в основное время матча 1/16 финала чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 3,70. В случае захода ставки выигрыш россиянина превысил бы 27 миллионов рублей.

Сенегал вел в матче со счетом 2:0. На 86-й минуте Ромелу Лукаку отыграл один мяч, а гол Юри Тилеманса на 89-й минуте восстановил равенство и лишил россиянина и выигрыша, и номинала ставки.

Матч прошел 1 июля. Основное время завершилось со счетом 2:2, а в концовке второго овертайма Бельгия реализовала пенальти и вышла в 1/8 финала турнира.