Бельгия обыграла сенегальцев и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Бельгия обыграла сенегальцев со счетом 3:2 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Бельгии одержала победу над командой Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике. Исход встречи решился в дополнительное время, передает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время матча в Сиэтле завершилось вничью — 2:2. У сборной Сенегала отличились Хабиб Диарра (24-я минута) и Исмаила Сарр (51-я), у бельгийцев — Ромелу Лукаку (86-я) и Юри Тилеманс (89-я).

Победный мяч Бельгии забил Тилеманс, реализовав пенальти на пятой компенсированной минуте второго дополнительного тайма; при этом нарушение, приведшее к 11-метровому удару, произошло на 117-й минуте.

Сарр забил четвертый гол на турнире, повторив рекорд для африканских футболистов, установленный камерунцем Роже Милла на чемпионате мира 1990 года. В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем матча США — Босния и Герцеговина.

Ранее букмекеры оценили шансы сборной США одержать победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Аналитики назвали американцев фаворитами встречи. Проход США оценивается коэффициентом 1,18, победа Боснии — 4,90. Вероятность победы в основное время у хозяев — 1,39.