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23:51, 1 июля 2026Спорт

Оценены шансы сборной США победить Боснию и Герцеговину в матче чемпионата мира

Аналитики назвали сборную США фаворитом матча с Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Frandino / Reuters

Букмекеры оценили шансы сборной США одержать победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики назвали американцев фаворитами встречи. Проход США оценивается коэффициентом 1,18, победа Боснии — 4,90. Вероятность победы в основное время у хозяев — 1,39.

Матч между сборными США и Боснией и Герцеговиной пройдет 2 июля в Санта‑Кларе (Калифорния). Он начнется в 3 часа ночи по московскому времени.

Ранее букмекеры заявили, что хотя бы одна из стран-хозяек ЧМ-2026 — США, Канада или Мексика — выйдет в 1/4 финала чемпионата мира. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1,38.

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