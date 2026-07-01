Оценены шансы сборной США победить Боснию и Герцеговину в матче чемпионата мира

Аналитики назвали сборную США фаворитом матча с Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026

Букмекеры оценили шансы сборной США одержать победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики назвали американцев фаворитами встречи. Проход США оценивается коэффициентом 1,18, победа Боснии — 4,90. Вероятность победы в основное время у хозяев — 1,39.

Матч между сборными США и Боснией и Герцеговиной пройдет 2 июля в Санта‑Кларе (Калифорния). Он начнется в 3 часа ночи по московскому времени.

Ранее букмекеры заявили, что хотя бы одна из стран-хозяек ЧМ-2026 — США, Канада или Мексика — выйдет в 1/4 финала чемпионата мира. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1,38.