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20:55, 27 июня 2026Спорт

Оценены шансы стран-хозяек ЧМ-2026 выйти в четвертьфинал турнира

Шансы сборных США, Канады и Мексики выйти в 1/4 финала ЧМ-2026 оценили
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Игрок сборной США

Игрок сборной США. Фото: Daniel Cole / Reuters

Оценены шансы стран-хозяек ЧМ-2026 выйти в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры считают, что хотя бы одна из сборных США, Канады и Мексики выйдет в 1/4 финала чемпионата мира. Поставить на это можно с коэффициентом 1,38. Ставки на обратный исход принимаются с котировкой 2,80.

Плей-офф на ЧМ-2026 начнется 28 июня. Американцы в 1/16 финала сыграют с командой Боснии и Герцеговины. Канадцы сразятся со сборной ЮАР, а мексиканцы все еще ждут своего оппонента. Им станет одна из сборных, занявших третьи места в своих группах.

Ранее букмекеры назвали фаворита матча чемпионата мира-2026 между Колумбией и Португалией. По мнению аналитиков, победу одержат португальцы. На них можно поставить с коэффициентом 2,02. Победа Колумбии оценивается коэффициентом 3,60. На ничью принимаются ставки с коэффициентом 3,85.

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