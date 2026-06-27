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12:44, 27 июня 2026Спорт

Назван фаворит в матче ЧМ-2026 между Колумбией и Португалией

Португалия является фаворитом в матче ЧМ-2026 между Колумбией и Португалией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Сборная команда Португалии

Сборная команда Португалии. Фото: Paul Childs / Reuters

Букмекеры назвали фаворита в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между Португалией и Колумбией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению аналитиков, победу одержат португальцы. На них можно поставить с коэффициентом 2,02. Победа Колумбии оценивается коэффициентом 3,60. На ничью принимаются ставки с коэффициентом 3,85.

По мнению букмекеров, матч получится результативным. На то, что команды забьют больше двух мячей, можно поставить с коэффициентом 1,77.

Игра пройдет в ночь на воскресенье, 28 июня. Игра начнется в 02:30 по московскому времени. Колумбия набрала шесть очков в двух матчах и возглавляет группу K. Португальцы с 4 очками находятся на втором месте.

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