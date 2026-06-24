Колумбия обыграла сборную ДР Конго и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Колумбия обыграла сборную ДР Конго в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Колумбии одержала победу над командой Демократической Республики (ДР) Конго в матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла на стадионе Акрон в Мексике и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 76-й минуте забил игрок колумбийской команды Даниэль Муньос.

Данная победа позволила Колумбии досрочно выйти в плей-офф — команда идет на первом месте в группе К с шестью очками в активе. Сборная ДР Конго идет на третьем месте с одним баллом. В следующем туре африканская команда встретится с Узбекистаном, а Колумбия сыграет с Португалией. До этого португальцы разгромили сборную Узбекистана со счетом 5:0.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).