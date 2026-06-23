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22:07, 23 июня 2026Спорт

Cборная Португалии разгромила Узбекистан в матче ЧМ-2026

Cборная Португалии разгромила Узбекистан в матче ЧМ-2026 со счетом 5:0
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images

Cборная Португалии разгромила Узбекистан в матче ЧМ-2026 со счетом 5:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дублем в этой игре отметился 41-летний форвард португальцев Криштиану Роналду, который стал первым в истории футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира. Также по голу в ворота сборной Узбекистана забили Нуну Мендеш и Рафаэл Леау. Также автоголом отметился узбекский вратарь Абдулвохид Нематов.

Таким образом, сборная Португалии набрала четыре очка в двух матчах и возглавила турнирную таблицу группы K. Узбеки остались без очков на последнем месте в квартете. В последнем туре группового этапа португальцы сыграют с Колумбией, а сборная Узбекистана померяется силами с ДР Конго.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных турниров с 2022 года.

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