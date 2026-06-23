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20:22, 23 июня 2026Спорт

Роналду установил рекорд чемпионатов мира

Португальский форвард Роналду стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Португальский форвард Криштиану Роналду забил в ворота сборной Узбекистана и установил рекорд чемпионатов мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

41-летний нападающий стал первым в истории футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. После его гола сборная Португалии повела в игре с Узбекистаном со счетом 1:0.

Гол в ворота узбеков стал для Роналду девятым на мировых первенствах. В 2006, 2010, 2014 и 2022 годах он забил по одному голу. Самым результативным для форварда «Аль-Насра» стал ЧМ-2018, где он отличился четыре раза. На текущем мундиале у Роналду один гол.

Ранее ИИ назвал самого красивого футболиста ЧМ-2026. Им стал полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль. Роналду занял в этом списке 45-е место.

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