ИИ назвал самого красивого футболиста ЧМ-2026

ИИ назвал Родриго Де Пауля самым красивым футболистом ЧМ-2026

Специализирующаяся на работе с ИИ компания DreamGF проанализировала внешность 150 самых популярных футболистов чемпионата мира 2026 года в поисках самого красивого из них. Об этом сообщает RMC Sport.

ИИ анализировал «золотое сечение», показывающего симметрию, баланс и гармонию лица. По результатам исследования самым красивым игроком на турнире стал полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль.

Второе место в рейтинге занял нападающий сборной Германии Кай Хаверц. Замкнул тройку лидеров вингер сборной Англии Нони Мадуэке. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на 45-й строчке.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Российская сборная не принимает участия в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.