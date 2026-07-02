Певица Катя Лель заявила, что за границей восторгаются русским духом

Заслуженная артистка России Катя Лель восхитилась глубиной души русских людей. Ее слова приводит Пятый канал.

По словам исполнительницы хита «Муси-пуси», во время ее учебы в Лондоне иностранцы всегда «восторгались русским духом».

«Россия — это то самое место, где есть глубина души. Часто, когда я бываю за границей, русских очень приветствуют, и мне это нравится», — призналась артистка.

Лель добавила, что только русские умеют делать все, поэтому без них в мире бы было очень пусто. «Русские настолько многогранные, и я уверена, что они себя еще проявят», — заявила певица и подчеркнула, что уже сейчас Россия «впереди планеты всей».

Ранее Лель ответила на заявление музыкального критика Сергея Соседова о том, что ей нужна помощь, на фоне интереса к инопланетным цивилизациям. Исполнительница назвала Соседова последним человеком, к которому бы она обратилась за советом.

