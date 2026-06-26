Катя Лель ответила на предложение спасти ее от инопланетян

Певица Катя Лель заявила, что не обращает внимания на критику Сергея Соседова

Заслуженная артистка России Катя Лель ответила на заявление музыкального критика Сергея Соседова о том, что ей нужна помощь на фоне интереса к инопланетным цивилизациям. Слова певицы приводит Общественная служба новостей.

Исполнительница хита «Муси-пуси» назвала Соседова последним человеком, к которому бы она обратилась за советом. Она уточнила, что критик давно утратил актуальность, поэтому его мнение сегодня ничего не стоит.

«Мне кажется, что о Соседове еще помнят благодаря тому, что он унижает любого, кто успешнее его и востребованнее. Я не считаю нужным обращать внимание на его комментарии и хейт», — заключила Лель.

Ранее Соседов резко прокомментировал просьбу Кати Лель помочь заслуженной артистке России Ирине Отиевой, ушедшей со сцены. Он заявил, что самой Лель нужна помощь, поскольку ее вспоминают «исключительно в контексте инопланетных новостей и скандалов».