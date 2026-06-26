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10:01, 26 июня 2026Культура

Катя Лель ответила на предложение спасти ее от инопланетян

Певица Катя Лель заявила, что не обращает внимания на критику Сергея Соседова
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заслуженная артистка России Катя Лель ответила на заявление музыкального критика Сергея Соседова о том, что ей нужна помощь на фоне интереса к инопланетным цивилизациям. Слова певицы приводит Общественная служба новостей.

Исполнительница хита «Муси-пуси» назвала Соседова последним человеком, к которому бы она обратилась за советом. Она уточнила, что критик давно утратил актуальность, поэтому его мнение сегодня ничего не стоит.

«Мне кажется, что о Соседове еще помнят благодаря тому, что он унижает любого, кто успешнее его и востребованнее. Я не считаю нужным обращать внимание на его комментарии и хейт», — заключила Лель.

Ранее Соседов резко прокомментировал просьбу Кати Лель помочь заслуженной артистке России Ирине Отиевой, ушедшей со сцены. Он заявил, что самой Лель нужна помощь, поскольку ее вспоминают «исключительно в контексте инопланетных новостей и скандалов».

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