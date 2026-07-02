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09:38, 2 июля 2026Мир

Ситуацию в ведомстве Каллас описали фразой «Хьюстон, у нас проблема»

Politico: В EEAS с Каллас во главе происходит ситуация из серии «Хьюстон, у нас проблема»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейской службе внешних действий (EEAS) происходит ситуация из серии «Хьюстон, у нас проблема». Об этом заявила бывший специальный советник экс-глав ведомства Федерики Могерини и Жозепа Борреля, а ныне профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса Натали Точчи, сообщает Politico.

Как отмечает издание, бывшие и нынешние сотрудники рассказывают, что в организации царит внутренняя напряженность, падает моральный дух, растет критика ее эффективности, а между верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен идет борьба за влияние.

«Если не брать в расчет Каллас, фон дер Ляйен и остальных, то у нас ситуация из серии "Хьюстон, у нас проблема"», — сказала Точчи.

По словам четырех бывших и одного действующего чиновника, напряженность привела к разочарованию сотрудников и ощущению, что Европейская служба внешнеполитической деятельности работает не так, как должна. Сотрудники институтов ЕС по всему Брюсселю часто жалуются на моральное состояние, но в Европейской службе внешнеполитической деятельности оно особенно низкое.

В назначениях и распределении должностей процветает кумовство: неопытных чиновников повышают до руководящих должностей, а ресурсы распределяются неправильно, добавил источник, отметив, что сотни сотрудников, или около 8 процентов персонала, находятся в отпуске по причине стресса.

Ранее зацикленность Каллас на России начала вызывать опасения у евродипломатов. Уточняется, что Каллас «раздражала своей прямотой» членов Еврокомиссии и лидеров сообщества.

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