Вышел второй трейлер экранизации «Темной башни» Стивена Кинга

Видео: Sony Pictures Entertainment / YouTube

В сети появился второй международный трейлер фантастического фильма «Темная Башня», основанного на одноименном книжном цикле американского писателя Стивена Кинга. Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

По сюжету видео, главный герой в исполнении Идриса Эльбы противостоит Человеку в черном, которого сыграл Мэттью Макконахи.

Режиссером картины выступил датский режиссер Николай Арсель. Стивен Кинг стал продюсером ленты.

Российская премьера «Темной башни» намечена на 27 июля.

Фильм рассказывает историю виртуозного стрелка Роланда Дискейна. Герой отправляется на поиски Темной башни, которая удерживает вселенную от уничтожения.