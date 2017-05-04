Вышел трейлер экранизации «Темной башни» Стивена Кинга

Видео: Sony Pictures Entertainment / YouTube

В сети появился первый трейлер фэнтезийного боевика «Темная башня», снятого по одноименному книжному циклу Стивена Кинга. Видео было опубликовано на YouTube-канале компании Sony Pictures Entertainment.

В ролике главный герой, стрелок Роланд Дискейн (его роль исполнил британский актер Идрис Эльба), путешествует в поисках Темной башни, удерживающей Вселенную от разрушения. Его сопровождает подросток из Нью-Йорка по имени Джейк Чемберс (дебют Тома Тейлора на большом экране). Им противостоит Человек в черном, которого сыграл Мэтью Макконахи.

Фильм поставил датский режиссер Николай Арсель, создавший также фильм «Королевский роман». Ранее картину пытались снять студии Universal и Warner Bros., которые оставили проект из-за его высокой стоимости.

В российский прокат лента выйдет 3 августа.