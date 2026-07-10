Дети пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в российском регионе

МЧС: В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калмыкии пострадали 10 человек, в их числе дети

В Яшкульском районе Республики Калмыкия произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

Авария случилась на 208 километре автодороги ФАД Р-216, лоб в лоб столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль.

Пострадали десять человек, из них двое детей. Подробностей о состоянии пострадавших не приводится.

На место происшествия выезжали силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее в Воронежской области рейсовый автобус с 28 пассажирами врезался в грузовик. После ДТП 12 пассажиров госпитализировали.