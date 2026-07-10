Дети пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в российском регионе

В Яшкульском районе Республики Калмыкия произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.
Авария случилась на 208 километре автодороги ФАД Р-216, лоб в лоб столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль.
Пострадали десять человек, из них двое детей. Подробностей о состоянии пострадавших не приводится.
На место происшествия выезжали силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее в Воронежской области рейсовый автобус с 28 пассажирами врезался в грузовик. После ДТП 12 пассажиров госпитализировали.