МАГАТЭ призвали контролировать поставки урана на Украину

Ульянов: Контроль МАГАТЭ при поставках британского урана Украине обязателен

Контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при поставках британского урана Украине обязателен. С таким призывом выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости.

«Такие поставки не нарушают режим нераспространения при условии, если к этому материалу будут применяться гарантии МАГАТЭ. Серьезных рисков это не создает, и дополнительные механизмы контроля не требуются, при условии, что инспекторы МАГАТЭ будут четко и ответственно осуществлять проверочную деятельность», — объяснил Ульянов.

По его словам, в данный момент не происходило инцидентов, позволяющих усомниться в гарантиях МАГАТЭ.

Ранее канцелярия уходящего британского премьер-министра Кира Стармера сообщила, что Великобритания обеспечит работу украинских АЭС в ближайшие два года. Финансирование будет предоставлено через государственное агентство UK Export Finance.