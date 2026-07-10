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04:42, 10 июля 2026Мир

МАГАТЭ призвали контролировать поставки урана на Украину

Ульянов: Контроль МАГАТЭ при поставках британского урана Украине обязателен
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при поставках британского урана Украине обязателен. С таким призывом выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости.

«Такие поставки не нарушают режим нераспространения при условии, если к этому материалу будут применяться гарантии МАГАТЭ. Серьезных рисков это не создает, и дополнительные механизмы контроля не требуются, при условии, что инспекторы МАГАТЭ будут четко и ответственно осуществлять проверочную деятельность», — объяснил Ульянов.

По его словам, в данный момент не происходило инцидентов, позволяющих усомниться в гарантиях МАГАТЭ.

Ранее канцелярия уходящего британского премьер-министра Кира Стармера сообщила, что Великобритания обеспечит работу украинских АЭС в ближайшие два года. Финансирование будет предоставлено через государственное агентство UK Export Finance.

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