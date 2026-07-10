Азаров: Украину не собираются принимать в НАТО ни сегодня, ни через 10 лет

Украину не станут принимать в НАТО ни сейчас, ни через десять лет. Отсутствие таковых планов у альянса раскрыл в комментарии ТАСС бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Ну зачем им принимать в свой состав страну, которая разрушена, коррумпирована, преступность... Вот буквально на наших глазах совершено зверское покушение на бизнесмена украинского, потом убийство этого киллера на территории Киева», — перечислил эксперт, отвечая на вопрос об отсутствии в декларации саммита НАТО упоминаний о перспективах Киева войти в блок.

При этом он отметил, что ни одна страна — член НАТО не получает таких финансовых вливаний, современных вооружений, разведывательной информации и политической поддержки, как Украина.

По мнению Азарова, Киев доволен подобным раскладом. «Ну и зачем им принимать, когда воюют эти ребята, миллионы людей уже в могилы закопали. И с другой стороны, НАТО никакой ответственности за это не несет», — добавил он.