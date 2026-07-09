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18:45, 9 июля 2026Россия

В России ответили на заявление о готовности Киева воевать годами

Константинов заявил, что Киеву хорошо платят за воинственные заявления в адрес России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В Москве ответили на заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о готовности Киева воевать годами. По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, украинским политикам хорошо платят за воинственные заявления в адрес России, передает РИА Новости.

«Им хорошо платят за такие заявления, за уничтожение Украины. Конечно, они готовы воевать, они же не на фронте, у них над головами ничего не летает», — обозначил он.

Константинов обратил внимание, что при таких заявлениях Киев не имеет права самостоятельно определять внешнюю политику. «Субъектной Украины давно не существует», — заключил он.

Ранее стало известно, что в преддверии саммита НАТО Украина отвергла мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Киев потребовал лучших условий соглашения.

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