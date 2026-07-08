«Зеленский наживается на этой войне». Украина отвергла мирный план Трампа из 28 пунктов. Киев выдвинул встречные требования

NYP: Украина отвергла мирный план Трампа, требуя лучших условий

В преддверии саммита НАТО Украина отвергла мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Киев потребовал лучших условий соглашения, сообщает издание New York Post со ссылкой на украинских чиновников.

«Украина отказалась от плана из 28 пунктов по прекращению войны с Россией и настаивает на более выгодных условиях», — подчеркнули авторы материала.

Фото: Yves Herman / Reuters

Предполагается, что глава Украины Владимир Зеленский хочет добиться новых условий на фоне изменения ситуации на фронте, причем политик не рассматривает возможность встречи с российской стороной для урегулирования конфликта дипломатическим путем.

В России отказ Зеленского связали с желанием «нажиться на конфликте»

Киеву не нужен мир, а Владимир Зеленский просто наживается на конфликте. Уверенность в этом выразил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Специалист предположил, что Киев не устроили бы вообще никакие условия, «хоть они бы возвращали Украину и к границам Золотой Орды». «Он наживается на этой войне лично, дает заработать своим европейским кураторам и в целом отлично справляется с поставленной для него задачей — ослаблением России», — подчеркнул парламентарий.

Журавлев заметил, что Украина продолжит имитировать переговорный процесс, однако реальные усилия страны будут направлены на продолжение боевых действий.

Киев будет делать вид, что что-то где-то там рассматривает, куда-то пытается нечто отправить — на деле все усилия предпринимаются исключительно для того, чтобы война продолжалась буквально до последнего украинца. Украину можно только принудить к миру, капитуляции, сдаче в плен, а для этого нанести такие военные удары, после которых режим не мог бы уже оправиться Алексей Журавлев зампред комитета Госдумы по обороне

Зеленский отказался от мирного плана ради сохранения власти

Отказ от мирного соглашения — это единственный способ для Зеленского сохранить не только власть, но и жизнь. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По его словам, используя поддержку европейских стран, Киев будет затягивать боевые действия так долго, как это возможно. «Продвижения ВСУ [Вооруженных сил Украины] нет. Однако Зеленский надеется, что это противостояние может длиться годами, а за это время он обеспечит себе безопасность», — убежден Безпалько.

Он также добавил, что точной информации о содержании мирного договора пока нет, так что неясно, что именно отверг Зеленский.