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11:53, 1 июля 2026Бывший СССР

Зеленский провел секретные переговоры в своей резиденции. Что обсуждала украинская элита?

Зеленский провел тайные переговоры в резиденции под Киевом
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский провел секретные переговоры в своей резиденции под Киевом. Детали встречи раскрыло издание «Украинская правда».

Выяснилось, что в переговорах, кроме самого президента, приняли участие глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также замглавы офиса президента Олег Татаров.

Кроме того, известно, что на встрече присутствовали лидер представляющей президента фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Михаил Федоров и секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Рустем Умеров.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Главной темой переговоров стали выборы

Главной темой секретных переговоров Зеленского стали президентские выборы в текущем году. Информацию об этом подтвердил источник, приближенный к властям Украины.

Представители правящей элиты страны встретились в загородной резиденции Зеленского для определения дальнейших планов конфигурации власти. В частности, участники совещания обсудили якобы возросший рейтинг Зеленского как политика.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Положительная динамика настолько вдохновила Зеленского, что во время встречи в резиденции команда всерьез обсуждала возможность проведения президентских выборов уже в конце осени этого года», — заметил источник, осведомленный об итогах переговоров.

Участники встречи пришли к выводу, что рост президентского рейтинга создает хорошие условия для организации выборов.

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Закрытый характер переговоров на Украине свидетельствует о том, что на них могли обсуждать будущее Зеленского. Такое предположение высказал политолог Олег Глазунов.

По его мнению, если бы на встрече обсуждались военная обстановка или напряженные отношения с Варшавой, она не подавалась бы как секретная. Политолог подчеркнул, что за последние месяцы положение главы Украины стало еще более шатким, а с окончанием специальной военной операции (СВО), которое прогнозируется уже в этом году, оно лишь ухудшится.

Я думаю, что в этом году он уйдет и война на Украине закончится. Она не нужна уже никому: ни Украине, ни Европе. (…) Поэтому, я думаю, там обсуждались какие-то будущие варианты дальнейшего существования Зеленского и его команды, чтобы они как-то вышли из этой ситуации без потерь

Олег Глазуновполитолог

Глазунов добавил, что против Украины уже взбунтовались Польша и Чехия. Он заметил, что Европа начинает постепенно понимать не только бессмысленность продолжения военного конфликта, но и наносимый еврозоне ущерб.

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